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Добрые русские люди отвечают пану Соловьёву

На  днях    произошло  вполне  себе         прецедентное  событие  -  пан ребе  Соловьёв  наехал  на  добрых  русских    людей  и  заявил    следующее:https://t.

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