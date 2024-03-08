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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зырянов о работе в «Зените»: «Самый достойный результат – если находящиеся в аренде игроки будут возвращаться в клуб и защищать его цвета» 

– Мой функционал будет заключаться в том, что футболистов, которые находятся в аренде и играют за другие клубы, я должен курировать, с ними созваниваться, отсматривать матчи, вести статистику.

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