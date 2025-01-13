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Царьград

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Освобождение Даченского: Русские войска подняли триколор в ДНР

Освобождение Даченского: Русские войска подняли триколор в ДНР

Русские войска "Центр" подробно рассказали об освобождении Даченского в ДНР. Лейтенант Перфильев описал сложные условия продвижения, а Минобороны сообщило о бегстве подразделений ВСУ.

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Комментарии
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Амара Карпова
ЛУЧШИЕ❤️👊🙏
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19 час.

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