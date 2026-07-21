Татарстан аграрийлары көзге бодай һәм рапс җыюга кереште

Татарстан Республикасы муниципаль районнарында урып-җыю кампаниясе башланды. Аксубай, Буа, Зәй, Спас, Балык Бистәсе һәм Мөслим районнарында көзге бодай, шулай ук Балык Бистәсе һәм Аксубай районнарында көзге рапс, Чистай районында бәрәңге җыюга керештеләр.
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