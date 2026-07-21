НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстан аграрийлары көзге бодай һәм рапс җыюга кереште

Татарстан аграрийлары көзге бодай һәм рапс җыюга кереште

Татарстан Республикасы муниципаль районнарында урып-җыю кампаниясе башланды. Аксубай, Буа, Зәй, Спас, Балык Бистәсе һәм Мөслим районнарында көзге бодай, шулай ук Балык Бистәсе һәм Аксубай районнарында көзге рапс, Чистай районында бәрәңге җыюга керештеләр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии