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Царьград

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Рубио сообщил об отсутствии причин для тревоги из-за инфекции в РФ

Рубио сообщил об отсутствии причин для тревоги из-за инфекции в РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что причин для паники из-за инфекции у сотрудницы Иркутского противочумного института в РФ нет.

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