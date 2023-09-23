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Мишустин: В 2024 году финансирование медпомощи в регионах повысится на 13,5%

Мишустин: В 2024 году финансирование медпомощи в регионах повысится на 13,5%

Руководитель правительства, Михаил Мишустин, объявил о планируемом увеличении финансирования медицинской помощи в регионах в рамках проекта бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на следующий год сообщает "Российская Газета".

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