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Царьград

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"Эвакуируются посольства, массовый трафик авиации": Многоступенчатый прогноз ситуации на Ближнем Востоке

"Эвакуируются посольства, массовый трафик авиации": Многоступенчатый прогноз ситуации на Ближнем Востоке

Вторжение США в Иран может начаться ближе к концу этой недели, пишет BZ. Какой будет ситуация на Ближнем Востоке и с ценами на нефть? Многоступенчатый прогноз дал политолог Кущ.

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