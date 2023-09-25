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WADA вынесло предупреждение Олимпийскому комитету Азии за флаг КНДР на Азиатских играх

В 2021 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало антидопинговое агентство КНДР несоответствующим кодексу WADA, что повлекло запрет на выступление под национальным флагом.

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