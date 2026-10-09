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Новости для Фанов

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95 лет «Арктикугля»: как энтузиаст снял лучший фильм об Арктике и что обсудят учёные в Мурманске

95 лет «Арктикугля»: как энтузиаст снял лучший фильм об Арктике и что обсудят учёные в Мурманске

Есть территории, которые существуют словно в другом измерении — формально принадлежат одному государству, но живут по правилам целого международного сообщества.

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