Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС России продолжили наносить удары по портам и морским судам Украины

ВС России продолжили наносить удары по портам и морским судам Украины

Минобороны РФ проинформировало о продолжении ударов российских вооружённых сил по украинским портам и судам, которые используются для снабжения ВСУ.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Пора готовить СВО ночной воздушный десант на Николаев и Южный и Одессу с прикрытием беспилотниками и ракетами. Это будет вбит гвоздь в гроб бандеровщины на Украине. РВСН.
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1 м.
Юрий Золотарев
Без продыха лупить бандеро-бл-дей!! ТОЛЬКО ТАК!!!
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1 м.
Misha Glusch
какой нах... десант? цинка в стране не хватит..., снести там все нужно сначала нах..., стратег доморощенный...
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1 м.