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15 минут геймплея «Индианы Джонса», кооп-шутер от авторов Black Mesa, главные игры XXI века…

15 минут геймплея «Индианы Джонса», кооп-шутер от авторов Black Mesa, главные игры XXI века…

Nintendo судится со стримером, эксперименты с жанром случайно привели к анонсу Hello Neighbor 3, Уоррен Спектор хотел бы сделать Deus Ex «более актуальной», материнская компания FromSoftware готовит более 20 новых игр, Metacritic назвала 20 самых высокооценённых игр XXI века, Sekiro вдохновила на добавление парирования в Clair Obscur: Expedition 33, авторы Black Mesa анонсировали кооп-шутер Rogue Point, MachineGames выкатил .

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