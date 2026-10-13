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Царьград

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Краснодарец победил в поэтической номинации премии «Глаголица»

Краснодарец победил в поэтической номинации премии «Глаголица»

В финале международной литературной премии «Глаголица» в Казани одиннадцатиклассник гимназии № 36 Кирилл Половинский занял первое место в поэтической номинации среди авторов 14–17 лет и получил статуэтку «Хрустальная сова».

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