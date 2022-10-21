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Баскетбольная «Астана» открыла продажу билетов на матч с «Пари Нижним Новгородом»

Открыта продажа билетов на домашний матч баскетбольного клуба «Астана» против «Пари Нижнего Новгорода» в Единой Лиге ВТБ.

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