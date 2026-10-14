НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Мостовой о «Золотом мяче» Модрича: «Люди забивают по 50 голов и отдают по 50 передач, а человек забил 3 и 3 отдал – и ему дают за один турнир. Это не совсем правильно»

Экс-игроки сборной России Александр Мостовой и Сергей Игнашевич порассуждали о « Золотом мяче ». Денис Алхазов : Какие критерии для вручения Золотого мяча мы считаем объективными? Сергей Игнашевич: Я сразу скажу, что это точно личная статистика в первую очередь, а не клубная.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым