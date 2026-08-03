В России создали «нейропамять» для дронов-спасателей

Новая система призвана ускорить обследование промышленных объектов, поиск людей и оценку последствий аварий Российские исследователи создали интеллектуальный модуль «нейропамяти» для беспилотных летательных аппаратов, который автоматически анализирует видеопоток с бортовых камер, формирует структурированную картину наблюдаемой местности и сохраняет историю обнаруженных объектов с географической привязкой.
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