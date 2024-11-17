Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! В Берлине русские были три раза. Фашисты – всю жизнь бойтесь и живите в животном страхе, русские прейдут к вам и ...Зеленский пытался...
  • Alex Nемо
    Шакалу - шакалья смерть!«Пальнули в спину...
  • Александр Денисов
    Надо помочь хуситам... они нужным делом занимаются.В Пентагоне шокир...

«Пальнули в спину и сожгли». Предателя России Дадина застрелили в ВСУ

«Пальнули в спину и сожгли». Предателя России Дадина застрелили в ВСУ

Ильдар Дадин. Вдова россиянина-перебежчика Ильдара Дадина, гражданка Украины Александра Свечникова заявила, что ее мужа застрелили из-за конфликта с командиром подразделения «Легион "Свобода России"»* (ЛСР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Сдох как предатель,нам-то что?
Ответить
8 час.
Eduard
Собаки тут не присем,они нпдежнее чем сто таких идиотов готовый предатт и продать!
Ответить
8 час.
Alex Nемо
Шакалу - шакалья смерть!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх