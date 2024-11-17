«Пальнули в спину и сожгли». Предателя России Дадина застрелили в ВСУ

Ильдар Дадин. Вдова россиянина-перебежчика Ильдара Дадина, гражданка Украины Александра Свечникова заявила, что ее мужа застрелили из-за конфликта с командиром подразделения «Легион "Свобода России"»* (ЛСР).
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