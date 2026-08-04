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Пункт-А

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Стало известно состояние пострадавших в лобовом ДТП на трассе в Астраханской области

Стало известно состояние пострадавших в лобовом ДТП на трассе в Астраханской области

В результате крупной аварии было госпитализировано шесть пассажиров в том числе четверо детей. 2 августа в районе села Пологое Займище произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ-2115» и микроавтобуса Daewoo Istana, за рулем которого находился житель Москвы.

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