Стало известно состояние пострадавших в лобовом ДТП на трассе в Астраханской области

В результате крупной аварии было госпитализировано шесть пассажиров в том числе четверо детей. 2 августа в районе села Пологое Займище произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ-2115» и микроавтобуса Daewoo Istana, за рулем которого находился житель Москвы.