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Автоэксперт Овчинникова: особых проблем у авто из Китая не отмечается

Автоэксперт Овчинникова: особых проблем у авто из Китая не отмечается

Китайские автомобили становятся все более популярными на рынке обслуживания. Согласно данным директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, объем обслуживания китайских автомобилей вырос на 32% за пять месяцев текущего года.

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