Прогноз погоды в Крыму на воскресенье. • Симферополь: +10°, облачно• Севастополь: +10°, облачно• Ялта: +°, облачно• Алушта: +10°, облачно• Евпатория: +11°, облачно• Саки: +11°, дождь• Бахчисарай: +10°, дождь• Джанкой: +11°, дождь• Судак: +9°, дождь• Феодосия: +10°, дождьЧитать подробнее>>> .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии