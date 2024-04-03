Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Вот мигрантам и работа нашлась.Путин предложил п...
  • Святогор Князев
    Депутаты дебилы, это противоречит положению Конституции о неприкосновенности жилища. Сами плюют на закон, а потом воз...На сколько увелич...
  • lady lyudmila
    Очень жаль. Упокойтесь с миром . Хорошая актриса была.Народная артистка...

В Барнауле стоимость проезда могут повысить с 1 мая

В Барнауле стоимость проезда могут повысить с 1 мая

Необходимость повышения перевозчики обосновали уже давно известными всем проблемами Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по тарифному регулированию проезда в общественном транспорте, сообщает мэрия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх