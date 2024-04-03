В Барнауле стоимость проезда могут повысить с 1 мая

Необходимость повышения перевозчики обосновали уже давно известными всем проблемами Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по тарифному регулированию проезда в общественном транспорте, сообщает мэрия.
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