протоиерей Виктор Смычник, иерей Илья Устимчук совершили освящение служебных машин Бобруйской станции скорой и неотложной мед...

протоиерей Виктор Смычник, иерей Илья Устимчук совершили освящение служебных машин Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи27 июля 2024 года на Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи настоятель храма святого пророка Илии протоиерей Виктор Смычник и клирик храма иерей Илья Устимчук совершили освящение служебных ма .
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