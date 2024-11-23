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Крымская газета

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  • Evgenija Palette
    Это не иначе, как НОВОВВЕДЕНИЕ  от этой дебильной личности, с голубыми, как две пуговицы, глазами, который выступает ...В школах Крыма см...
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Выплаты за ранения и на покупку или строительство жилья: новые меры поддержки участников СВО и членов их семей

Выплаты за ранения и на покупку или строительство жилья: новые меры поддержки участников СВО и членов их семей

Правительство продолжает расширять меры поддержки участников спецоперации и их семей.  В частности, повышена единовременная выплата бойцам, получившим инвалидность вследствие ранения, а также внесены соответствующие изменения в государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильём.

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