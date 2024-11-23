Выплаты за ранения и на покупку или строительство жилья: новые меры поддержки участников СВО и членов их семей

Правительство продолжает расширять меры поддержки участников спецоперации и их семей. В частности, повышена единовременная выплата бойцам, получившим инвалидность вследствие ранения, а также внесены соответствующие изменения в государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильём.