🌼 Цветочные новости В Южных культурах зацвёл гамамелис виргинский, в народе его прозвали ведьмин орех.
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🌼 Цветочные новости В Южных культурах зацвёл гамамелис виргинский, в народе его прозвали ведьмин орех.