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В Британии каждый седьмой житель сушит чайные пакетики, — опрос

В Британии каждый седьмой житель сушит чайные пакетики, — опрос

Каждый седьмой житель Великобритании сушит чайные пакетики для повторного использования, стремясь сэкономить деньги на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране, сообщает издание Daily Star со ссылкой на исследование интернет-портала Vouchercodes, предоставляющего купоны для скидок.

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