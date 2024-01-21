Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сестра бандита-мигранта из Белгорода выдала главный страх: "Нас могут лишить гражданства!"

Сестра бандита-мигранта из Белгорода выдала главный страх: "Нас могут лишить гражданства!"

Царьград ФОТО: ZAMIR USMANOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Сестра лидера подростковой банды, которая возникла в Белгороде, Амиля Гафарова, Тамара, дала интервью журналистам ИА "Регнум", в котором рассказала о родственнике подробнее.

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