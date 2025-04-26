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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Она три часа плакала от унижения»: продавец-мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке в Коммунарке

«Она три часа плакала от унижения»: продавец-мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке в Коммунарке

Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео в телеграм-канале "Русская община" Новый способ воспитания русских детей продемонстрировал приезжий из Средней Азии специалист, обхаркав 11-летнего ребенка в магазине.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Свинья те, кто стоит в сторонке и наблюдает, не вмешиваясь.
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2 час.
АЧ
Анна Чапля
С Азизом этим все понятно - животное! Но вот что это за &quot;местная жительница&quot; ,которая взялась его оправдывать. Какое может быть оправдание плевку в лицо ребенку?!
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2 час.
ВБ
Владимир Бенедиктов
Бандеровец и басмач одного поля ягоды, украина закончится, азиат натравят на нас, гнать и не пущать.
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2 час.
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