«Она три часа плакала от унижения»: продавец-мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке в Коммунарке

Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео в телеграм-канале "Русская община" Новый способ воспитания русских детей продемонстрировал приезжий из Средней Азии специалист, обхаркав 11-летнего ребенка в магазине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии