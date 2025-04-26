«Она три часа плакала от унижения»: продавец-мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке в Коммунарке

Свинья те, кто стоит в сторонке и наблюдает, не вмешиваясь.

АЧ

Анна Чапля

С Азизом этим все понятно - животное! Но вот что это за "местная жительница" ,которая взялась его оправдывать. Какое может быть оправдание плевку в лицо ребенку?!