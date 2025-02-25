Рост преступности произошёл за 2024 год в Чите

По итогам 2024 года рост преступности был зафиксирован в краевой столице на 4,6%, сообщил во время отчёта начальник УМВД России по Чите Алексей Голатенко перед комитетом по местному самоуправлению городской думы.
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