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Business Daily

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5 главных автоновинок осени 2026 из Китая

5 главных автоновинок осени 2026 из Китая

Еще недавно китайский автомобиль в России приходилось объяснять через его европейского конкурента: «почти как Mercedes», «что-то между Porsche и BMW», «аналог Range Rover».

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