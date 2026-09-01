5 главных автоновинок осени 2026 из Китая

Еще недавно китайский автомобиль в России приходилось объяснять через его европейского конкурента: «почти как Mercedes», «что-то между Porsche и BMW», «аналог Range Rover».
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