RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Какой ужас, как же собаке удалось выскочить из вольера?Хозяев под суд.В Подольске спасл...
  • Элеонора Коган
    Спасибо за собачку болонку!!!!!Чем же она питалась и как не замёрзла зимой?В Подольске спасл...
  • F I
    Трындец наступит ... Даже в крупных городах в поликлиниках и больницах интернет зависает ,тупит  и  исчезает , а уж е...В Петербурге расс...

Посла Израиля вызвали в МИД России из-за неприемлемых высказываний

Посла Израиля вызвали в МИД России из-за неприемлемых высказываний

В МИД России вызвали посла Израиля в Москве Симону Гальперин на фоне неприемлемых высказываний. «В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — сообщили ТАСС в дипломатическом ведомстве России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх