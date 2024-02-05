Посла Израиля вызвали в МИД России из-за неприемлемых высказываний

В МИД России вызвали посла Израиля в Москве Симону Гальперин на фоне неприемлемых высказываний. «В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — сообщили ТАСС в дипломатическом ведомстве России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии