Посла Израиля вызвали в МИД России из-за неприемлемых высказываний

В МИД России вызвали посла Израиля в Москве Симону Гальперин на фоне неприемлемых высказываний. «В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — сообщили ТАСС в дипломатическом ведомстве России.