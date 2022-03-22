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Софья Самоделкина: «Обрадовалась, что меня пригласили на Кубок Первого канала. Думаю, там будет праздничная атмосфера, всем понравится»

Российская фигуристка Софья Самоделкина поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

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