46-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в мини-шортах

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).