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Россия проиграла. Расходимся. В чём скрытый смысл заявления Урсулы фон дер Ляйен

Россия проиграла. Расходимся. В чём скрытый смысл заявления Урсулы фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на днях "поставила точку" заявлением, что Россия уже побеждена.

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Комментарии
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НЗ
Николай Забазнов
Почему позволяем &quot;туризм&quot; и обстрелы Донецка не видно не конца и края много лет......
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1 д.
ГБ
Геннадий Бережнов
Дер Ляйен на днях &quot;поставила точку&quot; заявлением, что Россия уже побеждена. А что можно ожидать от этой погрязшей в коррупции акушерки. Что за власть она представляет и кто её выбирал? Думаю новая партия Сары всё расставит по своим местам, но всему своё время! А капитуляция Киева это время приблизит!
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1 д.
Юрис Хартманис
Может на них таджиков послать…
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15 час.

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