Россия проиграла. Расходимся. В чём скрытый смысл заявления Урсулы фон дер Ляйен

Почему позволяем "туризм" и обстрелы Донецка не видно не конца и края много лет......

ГБ

Геннадий Бережнов

Дер Ляйен на днях "поставила точку" заявлением, что Россия уже побеждена. А что можно ожидать от этой погрязшей в коррупции акушерки. Что за власть она представляет и кто её выбирал? Думаю новая партия Сары всё расставит по своим местам, но всему своё время! А капитуляция Киева это время приблизит!