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Зибанежад о Шестеркине: «Каждая команда мечтает о таком вратаре. Нам очень повезло с Игорем»

28-летний вратарь проводит пятый сезон в составе «Рейнджерс».  В 2022 году он получил «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

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