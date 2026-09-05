Роман КАТЕРИНЧУК Подразделения ВС России продолжают освобождение Донбасса. Каждый день в сводке Минобороны говорится об очередном освобождённом населённом пункте, а иногда и о двух сразу.
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Свежие комментарии
- Я работал при Соц...
- Я работал при Соц...
- Я работал при Соц...
Спасибо Вам, работайте братья👍👍👍
А вчера писали, что до Святогорска ещё 10 и сообщение о его взятии- форма психологического давления на противника
Работайте братья! Храни вас Господь!
Спасибо вам, Ребятки, за очищение Русской Земли от всякой мрази!