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Петербургский дневник

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Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт украинской армии в Курской области

Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт украинской армии в Курской области

Удар наносился с применением авиационных ракет Экипаж вертолета Ми-35М ликвидировал опорный пункт и личный состав украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.

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