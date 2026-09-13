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С 2027 года в России начнут контролировать цены на некоторые продукты

С 2027 года в России начнут контролировать цены на некоторые продукты

Согласно федеральному закону, опубликованному на официальном портале правовых актов, с 1 января 2027 года в России вводится система мониторинга формирования цен на отдельные категории продуктов питания .

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