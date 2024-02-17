Посольство РФ заявило Лондону о недопустимости вмешательства в дела Москвы

TASS/Zuma Вмешательство зарубежных государств во внутренние дела российской стороны недопустимо. Об этом дипломаты РФ заявили в британском МИД, реагируя на высказывания представителей Соединенного Королевства о причинах смерти блогера Алексея Навального*.
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