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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кисляк о новой форме сборной России: «Мне очень нравится, она отражает наш самый главный символ – гимн нашей страны. Очень красивая, минималистичная»

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о новой игровой форме команды. РФС и бренд Jogel сегодня представили новую форму сборной России .

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