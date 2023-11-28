Онколог Барчук заявил, что ожирение и курение повышают риск развития рака

В России фиксируют значительный рост количества летальных исходов от рака шейки матки, поэтому женщинам необходимо обращать особенное внимание на способы ранней диагностики и профилактики этого заболевания.
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