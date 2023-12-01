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Нурбек Карабала о возвращении Жумагулова: «Это будет большой проверкой для Жако»

Президент NAIZA Нурбек Карабала поделился своими ожиданиями от возвращения в лигу Жалгаса Жумагулова: «Из-за не совсем удачных выступлений в UFC, многие считают, что время Жалгаса Жумагулова прошло.

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