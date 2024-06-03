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«РВ»: военные РФ уничтожили переправу через реку Волчья и БТР Stryker

«РВ»: военные РФ уничтожили переправу через реку Волчья и БТР Stryker

Бронетранспортёр Stryker производства Соединённых Штатов ликвидирован вместе с переправой через реку Волчья в городе Волчанске на харьковском участке, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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