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Медведев: Иран добывает около 7% всей нефти за счёт российских инвестиций

Медведев: Иран добывает около 7% всей нефти за счёт российских инвестиций

Иран добывает около 7% от общего количества своей нефти за счёт инвестиций по линии российского бизнеса.

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