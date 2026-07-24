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Тюменская область направила в ЯНАО 50 специалистов для борьбы с лесными пожарами

Тюменская область направила в ЯНАО 50 специалистов для борьбы с лесными пожарами

На борьбу с природными пожарами на Ямале отправились 50 лесных пожарных из Тюменской области. Тушить возгорания в ЯНАО возможно только вручную, поскольку ко многим очагам невозможно доставить технику, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

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