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Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Астон Виллы», «Ман Сити» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом»

«Арсенал» сыграет с «Астон Виллой» в гостях в 24-м туре АПЛ. Также в субботу «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом».

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