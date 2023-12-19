Российские войска вышли западнее садового товарищества «Чернобылец», приблизившись к Ивановскому под Артёмовском

Российские войска продолжают расширять территорию контроля на Артёмовском направлении. В течение суток в результате наступательных действий к юго-западу от города подразделения 4-й мотострелковой бригады ВС РФ нанесли поражение противнику в садовом товарище.
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