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Царьград

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Коммунальная катастрофа, которую не видят: Кто ответит за миллиардные долги и отключённые котельные?

Коммунальная катастрофа, которую не видят: Кто ответит за миллиардные долги и отключённые котельные?

Сотни котельных по всей стране остались без газа и электричества ещё до начала отопительного сезона. Энергетики отключают должников, коммунальщики кивают на жителей, а чиновники разводят руками.

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