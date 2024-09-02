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ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за сутки

ВСУ за минувшие сутки более 80 раз обстреляли и атаковали беспилотниками Белгородскую область. В результате погиб один мирный житель, ранены 19 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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