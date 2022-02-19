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Пригожин: "...артистам так же тяжело, как шахтерам. И рискуют они своей жизнью не меньше"

Пригожин: "...артистам так же тяжело, как шахтерам. И рискуют они своей жизнью не меньше"

 Продюсер Иосиф Пригожин сравнил труд некоторых артистов с работой строителя или шахтера. Так он ответил на слова актрисы Марии Голубкиной, которая раскритиковала Ольгу Бузову и Анастасию Волочкову за то, что они сделали себе карьеру на скандалах.

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