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Тен Хаг про 0:1 от «Брайтона»: «Дело не в судьях. «МЮ» должен реализовывать моменты, быть хладнокровнее и не допускать ошибок, которые допустил на последних секундах»

Тен Хаг про 0:1 от «Брайтона»: «Дело не в судьях. «МЮ» должен реализовывать моменты, быть хладнокровнее и не допускать ошибок, которые допустил на последних секундах»

Макунианцы потерпели поражение со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти на 99-й минуте. «Мы должны более решительно действовать в моментах, которые создали в первом тайме.

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