Что изменится с 1 января: индексация пенсий, рост пособий и выплат

С 1 дня нового 2023 года россиян ожидает сразу несколько важных социальных новшеств. По традиции все они достаточно приятные, поскольку связаны с индексациями или повышением пенсионных и социальных выплат, а также облегчением условий их получения.
С 1 дня нового 2023 года россиян ожидает сразу несколько важных социальных новшеств. По традиции все они достаточно приятные, поскольку связаны с индексациями или повышением пенсионных и социальных выплат, а также облегчением условий их получения.
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